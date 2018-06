Barvení šedin je směšné, říká Robbie Williams závislý na botoxu

Robbie je posedlý mladistvým vzhledem od té doby, co si z něj začali utahovat jeho kamarádi, že je stařec a tloustne. „Nechal jsem si aplikovat nějaké výplně, taky botox, taky mi dělali něco s bradou. Fakt se mi to líbí. Jen teď prostě nemůžu vůbec pohnout kůží na čele,“ svěřil se Williams v jednom z rozhovorů před pár týdny.

„Nemyslím si, že bych to zahnal do tak strašidelného extrému, jak to dělají v Hollywoodu,“ myslí si zpěvák.

O svůj vzhled pečuje pravidelně. Ačkoli je muž, na kosmetice bývá častěji než některé ženy a na obličej si aplikuje různé masky, které podporují elasticitu pokožky a mají pleť rozjasňovat.



Muži obvykle o takových zákrocích nemluví, ale Robbie se za to nestydí. „Je to normální a běžná věc. Děláte práci, kde se to očekává. Máte vypadat dobře,“ prozradil v rozhovoru pro The Daily Telegraph.

„Popové hvězdy by asi neměly mít šediny, ale taky by neměly mít špatně obarvené nebo odbarvené vlasy. Koukal jsem se na svoje fotky a usoudil jsem, že vypadám rozhodně lépe, když mám šediny. Jdu do nich,“ smál se Williams.

Robbie Williams v srpnu vystoupil v Praze na svatbě ruských boháčů: