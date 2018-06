Williams v klipu radí dívce z Česka, aby neskončila jako prostitutka

Williams v klipu chatuje s lidmi z celého světa. Na jeho monitoru se postupně objevili muž ze Švédska, dívka z Brazílie, fanoušci z Británie a Německa nebo právě dívka z Česka.

Někteří z nich hovor ihned ukončili, jiní si zase ověřovali, jestli je to doopravdy Robbie Williams. Ten jim jako důkaz ukazoval svá tetování. V závěru klipu zpěvák chatuje s Češkou. Ptá se jí, jestli se jí nová píseň líbí. Když dostane pozitivní odpověď, s radostí dívce poděkuje.

"Česká republika miluje novou píseň. Děkuji, že jsi, Bůh ti žehnej a dobrou noc, Česká republiko. Děkuji, že jsi poslouchala moji píseň. Opatruj se a vyhýbej se prostituci," prohlásil Williams a dívce zamával.

Na samý závěr se zpěvák s notebookem postavil a ukázal přirození ukryté mezi stehny.

Podle listu The Sun se video natáčelo loni v létě. "Bylo to dobré. Líbilo se mi to! Už jsem na Chatroulette chatoval s pár cizinci, ale nikdy se superstar," řekl Adam Houabi britskému deníku.

Tenkrát ale Williamsův mluvčí popřel, že by mělo jít o nový singl. Zpěvák však video v prosinci pověsil na svou stránku.