Robbie Williams s módou neuspěl, svůj butik zavřel po pár týdnech

Zdálo by se, že popularita zaručuje automaticky úspěch v čemkoli, co se hvězda rozhodne začít prodávat. Mnohým to vyšlo. O oblečení Amy Winehouse, Madonny nebo Rihanny je zájem, Victoria Beckhamová už je dokonce i v odborných kruzích uznávanou návrhářkou.

Robbie Williams se pokusil prorazit v pánské módě, ovšem jeho značka Farrell, pojmenovaná podle zpěvákova dědy Jacka Farrella, si své příznivce nenašla.

Williams začal s navrhováním oblečení v roce 2011 a spolupracoval na tom s návrhářem Benem Dickensem, který v minulosti pracoval pro značku Burberry. Jejich doménou byla klasická pánská móda, která byla trochu retro.

Zpěvák si založil i vlastní butik v londýnské čtvrti Covent Garden, ale ten po pár týdnech zkrachoval.

Robbie Williams a Ben Dickens

"Měl jsem obrovské štěstí, že jsem mohl pracovat s talentovaným Benem Dickensem a bude mi moc chybět tvůrčí práce s ním. Přeji mu do budoucna hodně štěstí," uvedl k tomu Williams, pro kterého to nebylo jediné zklamání posledních dnů. Nedávno totiž rozhlasová stanice BBC Radio 1 rozhodla, že jeho nové písně nebude hrát.