Robbie Williams se stává naturistou

Jak sám nedávno prohlásil, jeho spolupracovníci si musejí zvykat na to, že při nahrávání písniček ve studiu je nejraději zcela nahý. A v budoucnosti si budou také jeho děti muset zvykat na to, že táta doma nenosí ani trenýrky.

"Budu pravděpodobně jedním z těch velmi trapných otců, co se ve stáří stanou naturisty. Tuším, že až se k tomu přiblížím, tak si prostě rád stáhnu trenky. Jednou jsem si z legrace stáhl trenky při nahrávání písničky z alba Escapology. A každý se smál, tak jsem se taky smál. A pak jsem si řekl, že ve skutečnosti se mi to tak docela líbí, a pak se každý začal trochu divně tvářit, protože jsem se odmítl obléknout. Všichni mi říkali, obleč se, není na co se koukat! A fakt není, ale je to osvobozující pocit. Můžu říct, že jsem se cítil skutečně velmi svobodný a bylo to inspirující, ačkoli to nikoho jiného neinspirovalo," podotkl Robbie Williams.

Zatímco jeden z nejsledovanějších popových zpěváků touží po tom být svobodný jako Adam v ráji, svoji Evu patrně v Los Angeles nenajde. Žádná z těch, jež ve Spojených státech potkal, prý nebyla na vdávání vhodná. "Mohl bych si tady bohatě užívat sexu. Ale nežije tu žádná žena, kterou bych chtěl pojmout za svou manželku," řekl britskému magazínu OK.

Po rozchodu s Rachel Hunterovou si Robbie Williams užíval v řadě krátkodobých vzplanutí, mimo jiné s hvězdou seriálu Nip/Tuck Valerií Cruzovou, svobodnou matkou Lisou Brashovou a také s nejstarší dcerou Ozzyho Osbournea Aimee.