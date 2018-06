Robbie Williams se smířil s otcem

Syn poprvé zavolal tatínkovi, který jako barový zpěvák používá umělecké jméno Conway, před dvěma týdny ze svého domova ve Stoke on Trent. A nejen to. Milionář Robbie, který se momentálně vyrovnává s odchodem milované modelky Rachel Hunterové (původně partnerky Roda Stewarta), poslal tátovi do Staffordshiru letenku, aby přicestoval za ním do USA. Prý aby si otec se synem mohli "jako chlapi" konečně pořádně popovídat.

Pete tedy přiletí za synem do New Yorku, kde se oba Williamsové sejdou a půjdou na velké nákupy. Robbie totiž vzkázal otci, ať si nic nebere, že si vše koupí na místě. Poté bude Pete následovat svého úspěšného syna do jeho sídla v Los Angeles.

Robbie měl zatím vždy dobré vztahy jen s maminkou. S otcem se od dětství nestýkal. Kromě Peteova odchodu z domova znesvářil oba Williamse také synův problém s drogami a alkoholem.



Robbieho potíže se vztahem k otci nebyly už dávno tajemstvím. Před časem mu potomek dokonce zazpíval: "Ahoj, tati, pamatuješ si na mě? Já jsem ten kluk, co jsi ho rozplakal. Sedmadvacet let jsem byl sám, jo, je to tak, jméno Robbie jsi mi dal!"