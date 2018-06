Robbie Williams se prý o víkendu ožení s Aydou Fieldovou

Pár se zná od roku 2006 a o jeho svatbě se spekuluje od loňského listopadu, kdy zpěvák požádal americkou herečku o ruku v pořadu australského rozhlasu. Později ale tvrdil, že šlo jen o žert.

Šestatřicetiletý Williams a jednatřicetiletá Fieldová úzkostlivě tajili, že se budou brát na romantickém ostrově Santa Catalina asi 30 kilometrů od Los Angeles, a svůj záměr prozradili až minulý víkend svým příbuzným a blízkým, napsal list. Poznamenal, že má jít o "intimní obřad". The Sun připomněl, že Wiliams před Fieldovou chodil z řadou známých krásek.

Zpráva přišla poté, co britský zpěvák minulý měsíc oficiálně potvrdil svůj návrat do skupiny Take That, kterou opustil před 15 lety. Společně natočili novou desku, která by se měla na pultech obchodů objevit v listopadu.

Williams chlapeckou kapelu opustil v roce 1995 a dal se na sólovou dráhu, za které prodal po světě 65 milionů hudebních nosičů.