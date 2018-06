Robbie Williams se při sexu baví o dietách

Blondýnka Suzanne Coppinová prodala svůj příběh o sexu s Williamsem ostrovnímu bulvárnímu deníku News of the World. Robbie se jí během jejich románku údajně přiznal k několika svým slabostem.

"Jsi strašně krásná, Suzzie," vyznával se zpěvák při svádění. "Mezi polibky jsme si kupodivu začali vyměňovat tipy na diety a Robbie se mě ptal, jak to dělám, že jsem tak štíhlá," vyprávěla Coppinová.

Slavný třiatřicetiletý Brit, jehož kariéra začala v chlapecké skupině Take That, je prý posedlý svou váhou, od té doby co ho Noel Gallagher ze skupiny Oasis přejmenoval na "Blobby" (Tlustý) Williams.

Zpěvák už prý také vzdal možnost, že by měl kdy děti, protože dlouhodobý vztah neměl devět let a také se bojí, že znovu spadne do závislosti na alkoholu a drogách. Asi má proč, na nedostatek paranoie si stěžovat nemůže - do Los Angeles se před pěti lety přestěhoval údajně proto, že ho v rodné Británii všichni nenávidí. Přitom právě tam prodal nejvíce alb ze všech sólových zpěváků v historii.