Robbie Williams se bojí samoty

"Pro mne je těžké najít si přátele," píše sedmadvacetiletý Williams v knize "Někdo někdy", kterou sepsal během svého evropského turné na začátku tohoto roku. "Nemohu jít do žádné hospody. Mohl bych, ale celou noc by mě někdo obtěžoval a promrhal bych jeden večer za druhým."

Williams k tomu píše, že je splněním snu každého psychologa mít rozpolcenou osobnost. Sex je pro něj vynucený. Díky své slávě by mohl spát každou noc s jinou ženou, touží však po stálé partnerce. "Chtěl bych ženu a děti. Mám v sobě tolik lásky, kterou bych mohl někoho zahrnout," řekl dále Williams.

Hudebník se stal populárním v polovině devadesátých let díky skupině "Take That" a odstartoval později sólovou kariéru s mnoha hity jako "Angel" a "Eternity".