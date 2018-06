Robbie Williams požádal přítelkyni o ruku v rozhlasovém éteru

Zpěvák Robbie Williams už dlouho mluví o tom, že se chce usadit a vzít si svou přítelkyni. Že by konečně přistoupil k činu? V ranní show australského rádia požádal herečku Aydu Fieldovou o ruku.

"Vezmeš si mě?" vypálil ze sebe Williams. A protože jeho milá seděla po jeho boku, ihned odpověděla: "Ano, vezmu. Kde je prsten?"

Ten zpěvák neměl zrovna po ruce, tak mu moderátorka Jackie Hendersonová, která je známá pod jménem Jackie O, půjčila svůj. "Miluju Tě opravdu moc. Budeš mou snoubenkou do konce věků?," zeptal se Robbie své vyvolené. Na to Ayda Fieldová odpověděla, že s ním ráda bude do konce života a moderátorka neskrývala své překvapení. "Nemůžu uvěřit, čemu jsem teď svědkem," řekla Jackie O.

Pětatřicetiletý zpěvák byl v rádiu aby propagoval své nové album Reality Killed the Video Star. Jeho o pět let mladší přítelkyně ho doprovázela. Po jejich zasnoubení v éteru začaly do rádia chodit gratulace nadšených fanoušků. Williamsův mluvčí však brzy poté prohlásil, že to Robbie udělal jen z legrace. "Ano řekl to, ale bylo to v legraci. Zasnoubený není," řekl deníku Daily Mail.

Robbie Williams byl už jednou krátce zasnouben se zpěvačkou Nicole Appleton ze skupiny All Saints v roce 1998. Ta se nakonec provdala za Liama Gallaghera z Oasis.

S Aydou Fieldovou ho seznámil před dvěma lety společný přítel a oba prý poznali hned, že jsou pro sebe stvořeni. Přeci jen se však na měsíc odloučili v roce 2008. Ayda Fieldová pak byla Robbiemu oporou při léčbě jeho závislosti. čtěte také Robbie Williams málem zemřel jako Jackson.