Robbie Williams plánuje do roka dítě, má už i jméno

Williams s Fieldovou už mají seznam jmen, která dají případným synům či dcerám. Na čem se zatím neshodli, je počet potomků.

"Ona chce celý fotbalový tým. Já chci dvě. Kluka a holku. Budou se jmenovat Woody a Sonny. Skvělé, co? Ona na to chce jít už teď, ale já jsem musel dokončit turné. Teď do Vánoc je to hodně natřískané, ale potom hodlám hodně trénovat," svěřil Williams.

Robbie Williams a Ayda Fieldová se vzali 7. srpna 2010

S Aydou se oženil loni v srpnu a tvrdí, že teprve krátce před čtyřicátým rokem života se cítí zralý na otcovství.

"Teď jsem o trochu starší, trochu zralejší a konečně přijdou děti," dodal Williams v interview pro magazín The Times.

Ve vztazích měl předtím britský rocker problém s monogamií. S Aydou je to prý ale jiné a po pěti letech soužití už se o svou vůli nebojí. "Nepodvádím ji. To je hlavní. Toho jsem se bál nejvíc," dodal zpěvák.