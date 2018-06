Williams: Trpím vzácnou poruchou, kvůli které se uprostřed noci přejídám

Kvůli nočnímu přejídání šel Robbie k lékaři už před lety. Provedl mu nějaké testy a pak mu sdělil, že bude muset přes den držet přísnou dietu. Toho se drží už pěknou řádku let a na rodinných oslavách vždy odmítá dorty, protože ví, že v noci si sladkosti neodpustí.

„Spím tvrdým spánkem, jsem unavený a přesto se vzbudím a jdu něco sníst. Nedělám to schválně a cíleně, prostě se vzbudím a musím to jít udělat. Je to silnější než já,“ sdělil.

„Nejvíc jdu po všem, co obsahuje cukr. Z toho se můžu úplně zbláznit,“ poodhalil své choutky zpěvák.

Přes den prý ani nemá chuť na nezdravé potraviny obsahující cukr. Normálně jí zdravě a ani ho nenapadne, aby se vrhl na sladkosti. Ale v noci se to změní a jak sám říká, občas si připadá jako Jekyll a Hyde.

„Každou noc si ubližuji tím, že se přejídám. Prý takovou poruchou trpí asi dvě procenta populace. No, nejsem v tom sám. Jen mě dost štve, že se ráno probudím a ani nevím, že jsem něco jedl. Prozradí mě až obaly od potravin,“ pokračoval.

Nejraději si prý uprostřed noci připravuje těstoviny se sýrem a poté si dává čokoládové sušenky, které namáčí v arašídovém másle.

Lékař mu předepsal léky, které by jeho choutky měly potlačit, ale nefungují stoprocentně a Robbie stejně do kuchyně chodí a přejídá se. V dětství takové problémy neměl. Porucha se u něj rozvinula během puberty. Čím je starší, tím má větší problémy redukovat svou váhu. Ačkoli pravidelně cvičí, stále přibírá. Nejvíce mu vadí, že jsou nabraná kila vidět v obličeji. Připadá si oteklý a nerad se na sebe dívá v zrcadle.

