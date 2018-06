Robbie Williams: V mém mozku sídlí nemoc, která se mě snaží zabít

„Naštěstí i bohužel, když jsem ponechán sám sobě, mám tendenci všechno sabotovat. Mám onemocnění, které mě chce zabít a je v mé hlavě, takže se musím před ním neustále chránit,“ řekl britskému listu The Sun zpěvák, jenž zrovna objíždí po Austrálii se svým světovým turné.

Někdy ho prý démoni přemůžou, jindy je to zase nástroj, který potřebuje, aby se dostal na jeviště.

Že má psychické potíže, si Williams uvědomil v devatenácti letech. I během působení v kapele Take That to řešil alkoholem a drogami. Mnohdy pak abstinoval, a zase padal zpět do závislostí.

Když na Vánoce 2016 zemřel jeho kamarád a vzor George Michael, zarmoutilo ho to. Kvůli podobnému stylu života, který přirovnal k jízdě na horské dráze, to ale chápal.

„Věci, kterými jsem sám procházel, mě dovedly velmi blízko ke stavům, že jsem myslel, že umřu. Často jsem byl blízko tomu,“ prozradil s tím, že dostat se ze závislostí na drogách mu pomohla manželka Ayda (38), s níž má dceru Theodoru (5) a syna Charltona (3).

Loni v září zpěvák řešil zdravotní potíže, kvůli nimž odložil závěrečnou část evropského turné. Lékaři mu na mozku objevili anomálie a s podezřením na krvácení ho na týden hospitalizovali na jednotce intenzivní péče.

