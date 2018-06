Williams zrušil účast na závěru olympiády, chce být u narození dcery

S Robbiem Williamsem pořadatelé počítali jako s největší hvězdou. Měl zazpívat sám i společně se skupinou Take That. Teď mají ale smůlu, 12. srpna je totiž termín, kdy má jeho žena porodit jejich první dítě.

"Počítalo se s ním, že bude vystupovat sám a také doufali, že vystoupí s Take That. Ale jakmile začaly zkoušky, oznámil, že došlo k nešťastnému překrytí termínů. To ovšem znamená, že organizátoři museli celý program překopat, protože Robbie byl hvězdou večera a měl mít ve finále výraznou roli. Spousta organizátorů je z jeho rozhodnutí nešťastná," píše list Daily Mirror.

Koncert pro královnu Alžbětu II. – Robbie Williams

Take That zřejmě na ceremoniálu vystoupí i bez Williamse. Účast přislíbili také George Michael nebo skupina The Who.

Osmatřicetiletý Williams teď ale myslí pouze na dítě. Na Twitter umístil fotku své těhotné manželky s popiskem: Moje dvě holky.

Manželé se zatím nemohou rozhodnout, jaké jméno dceři dají. Uvažují o tom, že by byla po otci Roberta, ale podle deníku Daily Mail padla i jména Genevieve a Alice.