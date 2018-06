Robbie Williams ochutnal manželčino mateřské mléko

„Nechala jsem Robbieho ochutnat, ale nenechala jsem ho cucat přímo z prsu. Byla to jedna z těch věcí, o kterých říkal, že by ho zajímalo, jak to asi chutná? Stačilo jen trochu zmáčknout. Prý to bylo sladké, ale nepokračovali jsme v tom dál, rozhodně jsem ho nekojila,“ prozradila na Williamse Fieldová, s níž má britský zpěvák tříletou dceru Theodoru Rose a dvacetiměsíčního syna Charltona.



Na dvaačtyřicetiletého zpěváka jeho manželka prozrazuje jednu nehezkou věc za druhou. Nedávno kupříkladu tvrdila, že ani nepozná okurku.

„Jednou jsem z lednice vytáhla okurku a on se mě vážně zeptal, co to je. Přiznal, že to vůbec neznal, protože ji vždycky viděl jenom nakrájenou. Měl je vždycky jenom v salátu a pokaždé mu ho někdo připravil a nakrájel. Nebyl zvyklý na okurku vcelku,“ popsala.

Už dříve potvrdila, že slavný zpěvák trpěl psychickými problémy. „Pamatuji si na zásadní moment. Řekl mi, že už na tomto světě dál nebude,“ přiznala Ayda s tím, že dnes už na takové věci Robbie naštěstí nemyslí.

„Dřív bojoval se závislostí a s depresemi. Včera mi ale řekl, že už je úplně jiný člověk. Už takové myšlenky nemá. Je prý šťastný, že je ženatý a má děti a to ho naplňuje,“ doplnila.

S humorem sobě vlastním Robbie Williams prožíval i porod syna Charltona. Fotografie a videa z porodnice zveřejnil na internetu: