Nikdy jsem neplánoval manželství ani rodinu, prozradil Robbie Williams

„Jsme pro sebe navzájem jako skála. Ona má svoje neurózy, já zase své. Její a moje mentalita však do sebe zapadly. Ona je mnohem méně náročná a víc v klidu než já, ve všem, co dělá. Já se starám o ni a ona se stará o mě. Proto nám naše láska funguje, a tak by to mělo ve vztahu být,“ uvedl zpěvák v ranní televizní show This Morning.

Otevřeně promluvil o svém vztahu s manželkou, o které říká, že úplně změnila jeho život. Nikdy předtím neplánoval svatbu ani děti. Teď mají holčičku Theodoru (5) a chlapečka Charltona (3).

Bývalý člen skupiny The Take That také zkritizoval bulvární novináře. „Horší časy jsou v tisku mnohem víc oslavovány než dobré. Ano, pořád bojuju se závislostí a duševními nemocemi. Rád bych však řekl, že můj život je prostě skvělý. A pak je tu těch pět procent, které tvoří bulvární titulky. Doma se máme všichni rádi a cítíme se tam dobře,“ dodal zpěvák, který je prý hrdý na svou rodinu.

„Míval jsem dvě přikázání – nikdy se neoženíš a nikdy nebudeš mít děti. Pak jsem potkal Aydu a všechno bylo jinak. Řeknete Bohu své plány a on se jim vysměje. Tak jsem tu teď já, otec dvou dětí a manžel báječné ženy. Přišlo to i se všemi těmi bolístkami a velkou únavou. Věci se mění, lidé se mění,“ dodal.

Držitel mnoha ocenění Brit Awards se také vrátil k incidentu při zahajovacím ceremoniálu fotbalového mistrovství světa v Rusku, kde zazpíval, ale také nadával a ukazoval do kamer vztyčený prostředníček.

„Říkal jsem si, jak moc je na takové akci důležité, aby nedošlo k žádnému mezinárodnímu incidentu. V plánu bylo zazpívat a nesložit se. A 99 procent toho plánu jsem zvládl, ale já prostě sám sobě nemůžu na sto procent věřit. Něco v mojí hlavě se přepne a mezi mnou a mými smysly je blok. Pak se něco stane a já si za pět minut říkám: ‚To jsem neudělal, že ne?‘,“ přiznal své pokračující duševní problémy zpěvák.