Robbie Williams málem zemřel jako Jackson. Teď se chce oženit a usadit

Zpěvák, jehož popularitu odstartovala chlapecká skupina Take That, prozradil, že málem zemřel poté, co si na namíchal smrtelný koktejl léků na tišení bolesti. "Vzal jsem si dvacet vicodinů za ten večer. Mohl jsem do čtyřiadvaceti hodin zemřít," přiznal zpěvák, který byl v té době na vrcholu závislosti.

Tento zážitek byl pro něj impulsem k odchodu na léčení. "Přiznávám, že bych v tom asi pokračoval. Když jste závislí, nestaráte se, jestli jste živí nebo mrtví," řekl deníku The Sun.

Robbie Williams navíc přiznal, že bral speed, extázi, kokain, LSD i heroin. Nejvíc byl ovšem závislý na lécích na předpis a přirovnal svůj stav k zesnulým hvězdám jako Michael Jackson nebo Heath Ledger.

Pětatřicetiletý zpěvák šel na léčení před dvěma lety právě v den svých narozenin a to mu prý zachránilo život. "Myslím, že bych zemřel na infarkt. Znecitlivěla mi levá ruka, těžko se mi dýchalo. To jsou přece příznaky infarktu," řekl zpěvák, který právě vydává nové album Reality Killed the Video Star a nezavrhuje ani spojení s bývalými členy Take That. V nejbližších dvou letech se prý ovšem neuskuteční. "Je třeba splnit nějaké smlouvy a pak budu moct dělat, co budu chtít," prohlásil Williams, který svůj přístup k bývalým kolegům z Take That úplně změnil. Rozčilení ho prý už přešlo a je s nimi v kontaktu.

Robbie Williams chce, zdá se, změnit svůj bouřlivý život od základů. Hodlá se dokonce oženit se svou přítelkyní, třicetiletou herečkou Aydou Fieldovou, která mu byla během léčení oporou. "V podstatě jsme přece už manželé," řekl Williams magazínu GQ.

Jejich vztah trvá dva roky. "Sebral jsem odvahu k největšímu skoku, jaký byl u mě vůbec možný. Když by se ale ráda vdala, pak se tedy vezmeme." Zpěvák by se nebránil ani rodině. Opět toto rozhodnutí ale nechá hlavně na své přítelkyni. "Ona chce až dost dětí, ale má přece tak pěknou postavu," rozumoval v rozhovoru.