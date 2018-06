Robbie Williams má syna, na internet dal veselá videa z porodnice

„Nikdy jsem nebyl zamilovanější a pyšnější na svou ženu. Byla naprosto úžasná,“ řekl Williams po narození dítěte.

Z porodnice v průběhu několika hodin zveřejňoval vtipná videa a fotky. Na jedné fotce má Ayda v nemocniční posteli luxusní jehly, protože se na tak významnou událost umí správně obléct. Na dalším videu Robbie tančí nad svou ženou na píseň Let It Go z filmového hitu Ledové království a povzbuzuje ji, aby se přidala, zatímco ona trpí. Na dalším videu zase tančí Ayda a Robbie k němu píše: „Sestřičko, už je zase venku z postele.“ Je vidět, že se hodiny před porodem oba v nemocnici dobře bavili.

Nakonec natočili i společné video po porodu, kde se drží za ruce a vyprávějí o narození syna, jehož jméno zatím neprozradili.

“Vesmír se nám znovu ukázal a bylo to několik velmi emotivních a úžasných hodin a jsme skutečně šťastni a poctěni, že prožíváte tu cestu s námi,“ řekl Williams do kamery.

Robbie Williams a Ayda Fieldsová se vzali v roce 2010. O dva roky později se jim narodila dcera Theodora, které říkají Teddy.