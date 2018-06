Robbie Williams má dceru, jmenuje se Theodora

"Musím se pochlubit, je to Theodora Rose Williamsová, s láskou přezdívaná Teddy. Narodila se v 15:33 18. 9. 2012, váží 3 262 gramů. Děkuji za vaše přání," napsal zpěvák na svém blogu.

Theodora Rose se narodila osm dní před termínem. Herečka Ayda Fieldová ji přivedla na svět v londýnské nemocnici Portland Hospital.

Ještě čtyři dny před porodem se zpěvák Robbie Williams na koncertě v Dublinu svěřil, že se bojí předčasného porodu, protože má Ayda komplikace. Trpěla totiž těhotenským diabetem. Fanouškům britský zpěvák přiznal, že je poslední dny v pohotovosti připraven kdykoli vyrazit směr porodnice.

"Mysleli jsme si, že to dítě vyvolají už dnes," svěřil se během vystoupení v Dublinu Williams, který si na otcovství počkal do osmatřiceti. Theodora Rose je prvním potomkem také pro třiatřicetiletou Fieldovou.

Pár se vzal v srpnu 2010 a už před rokem plánovali dítě. Dokonce už měli dopředu připravený seznam jmen, která dají případným synům či dcerám. Na čem se zatím neshodli, je počet potomků.

"Ona chce celý fotbalový tým. Já chci dvě. Kluka a holku. Budou se jmenovat Woody a Sonny. Skvělé, co? Ona na to chce jít už teď, ale já jsem musel dokončit turné. Teď do Vánoc je to hodně natřískané, ale potom hodlám hodně trénovat," prohlásil Williams loni v jednom z rozhovorů.