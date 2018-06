Robbie Williams: Dnešní popové hvězdy jsou nudné, protože neberou drogy

„Byli jsme tehdy jiná sorta, nadávali si, pomlouvali se a potřebovali jsme říkat různé věci, abychom byli zajímaví. Nemyslím, že se to dnes děje. Všichni očekávali, že budeme opilí a mít kokainem sjetý obličej. Lidé to dnes nedělají, je to do prdele tak divné. A pokud to i dnes lidé dělají, vypadá to nějak smutně. Myslím, že je to taky kvalitou drog. Co je teď k dostání? Ketamin? Nebo jsem mimo mísu?,“ rozhorlil se třiačtyřicetiletý dvojnásobný otec v magazínu NME.



Robbie také přiznává, že spoustu věcí, které o sobě a svém soukromí práskne novinářům, prozradí účelně. Chce, aby se o něm neustále psalo, aby na něj fanoušci nezapomněli a připomínal se i současné generaci, která by si ho bez skandálů možná ani nevšimla. Vše má předem vypočítané a nic nedělá jen tak.

„Moc rádn avíc druhé bavím. Mám omezené tvůrčí schopnosti a zjišťuju sám, že říkám věci, které bych po pozdějším uvážení vůbec říkat neměl. Snažím se být v tu chvíli zábavný. Ale je tu tolik naprosto nudných a neutrálních umělců, že není těžké vyniknout,“ dodal Williams.

Ten si před pár měsíci postěžoval na to, že mu chybí drogy a rád by opět zažil bujarou noc, kdy s kamarády na večírku tančí až do rána. Má ale strach, aby opět nespadl do závislosti, tak prý o drogách dnes už jen sní.

Robbie Williams v srpnu vystoupil v Praze na svatbě ruských boháčů: