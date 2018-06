Robbie Williams se vrhl na módu, v Berlíně představil svou kolekci

Některé fanynky čekaly v Berlíně na svůj pěvecký idol několik hodin a rozhodně je zajímal víc zpěvák než jeho oblečení. Robbie se ale před davem vřeštících dívek ukázal jen na pár minut a nic neřekl. Hned zapadl na uzavřenou akci do luxusního obchodního domu KaDeWe.

"Skvělé, ale krátké," zhodnotil vystoupení svého idolu třiadvacetiletý fanoušek. Stejného mínění bylo i ženské obecenstvo.

Williams měl na sobě oblečení z vlastní kolekce: tmavomodré kalhoty, vestu, světlou košili a béžový nepromokavý plášť.

Na Robbieho čekaly v Berlíně stovky fanynek.

Jeho kolekce Farrell sestává jen z pánského oblečení, které se vyznačuje spíš elegancí než sportovním duchem, ačkoli je zpěvák mimo jiné vášnivým fotbalovým fanouškem. Jeho modely nejsou právě laciné. Bunda stojí v přepočtu 14 800 korun, polokošile 2 500 korun.

Robbie už v minulosti přiznal, že k navrhování oblečení přišel jako slepý k houslím, ale věří, že na to má. "Můj manažer se mě zeptal, jestli bych rád navrhl oblečení. Tak jsem si řekl, že jsem nosil oblečení celý svůj život, a musím tak vědět, jak na to. Měl jsem dost iluzí o tom, že to dokážu, stejně jako jsem měl iluze, že umím psát písně, zpívat je a lidi se na mě budou chodit dívat. Tak doufejme, že tohle bude součástí mé obří životní iluze," řekl.

Robbie Williams své modely představil nejprve na uzavřené akci.

O doby, co mu manželka Ayda Fieldová porodila dceru Theodoru Rose, jde Robbie do sebe. Přestal kouřit a zhubl 11 kilogramů během pouhých pěti týdnů. Dieta ho ale nebaví. "Nejím sladkosti, vůbec žádný cukr. Nejím ani mléčné výrobky, je to otrava. Člověk se neusmívá. Nesměje. Prostě hrůza," postěžoval si v rozhovoru po předávání britských hudebních cen.

Kolekci nedávno představila i zpěvačka Rihanna