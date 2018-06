Robbie Williams měl sebevražedné myšlenky, říká jeho manželka

Ayda Fieldová prozradila v pořadu Loose Women today, že měl její manžel Robbie sebevražedné myšlenky. Jednou jí dokonce řekl, že bude jeho život již brzy u konce.

„Pamatuji si na zásadní moment. Řekl mi, že už na tomto světě dál nebude,“ sdělila Ayda s tím, že dnes už na takové věci Robbie naštěstí nemyslí.



„Dřív bojoval se závislostí a s depresemi. Včera mi ale řekl, že teď už je úplně jiný člověk. Už takové myšlenky nemá. Je prý šťastný, že je ženatý a má děti a to ho naplňuje,“ pokračovala.

Williams v minulosti popsal, jak se během deprese cítil. „Není to o tom, že byste jen přemýšleli nad věcmi. Vypadá to tak, že máte tu nejhorší chřipku ve svém životě a máte ji celý den nebo několik dní a nelepší se to, neustává to,“ prozradil v jednom z rozhovorů a dodal, že kdo depresi nezažil, nepochopí ji.

„Lidé si myslí, že jste v depresi kvůli něčemu. U mě to tak nebylo. Já jsem se prostě najednou z ničeho nic cítil naprosto příšerně,“ dodal.

Z depresí ho prý dostala jeho manželka, která mu dokázala pomoci v těch nejtěžších chvílích. Proto si ji prý nesmírně váží a věří, že s ní zůstane do konce života.

Před několika lety se ale s Aydou na čas rozešel a jen díky herečce Cameron Diazové jsou prý opět spolu. „Rozešli jsme se. Nastal nějaký problém. A on pak na jedné akci potkal Cameron, která si s ním povídala a na základě toho hovoru mu řekla, že je do mě evidentně stále zamilovaný a měl by se ke mně vrátit. Ještě tu noc mi Robbie zavolal. A teď spolu máme dvě děti. Takže děkuji Cameron,“ doplnila v rozhovoru Williamsova manželka.