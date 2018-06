Robbie Williams čeká na opravdovou lásku

Robbie Williams. Robbie Williams Robbie Williams Robbie Williams: Nejsem gay!

Ale nevzdává se: "Až mi jednou ta pravá zazvoní u dveří, doufám, že ji poznám a pozvu ji dál. Ale kdo ví, jak dlouho to ještě potrvá."O svém bouřlivém životě a image sukničkáře Robbie říká, že ještě před dvěma či třemi lety pro něj byl sex, alkohol a kokain neodmyslitelnou součástí života. V tom se prý nelišil od jiných dvacetiletých. Jediný rozdíl byl v tom, že se ženy doslovapředháněly v tom, aby ho dostaly do postele."Nebylo pro mě tedy obtížně nějakou sbalit," říká Williams, který teprve přednedávnem oznámil, že písničky pro své nové album Escapology nahrával nahý.O svých šancích komerčně uspět ve Spojených státech však Robbie hovoří poměrně skepticky a na úspěchu mu prý ani příliš nezáleží: "Musel bych pracovat velmi tvrdě, a na to nemám náladu. Amerika mi může být ukradená."