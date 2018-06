Robbie Williams by nejraději chodil nahý

Osmadvacetiletý zpěvák si nakonec šaty oblékl, ale prohlásil, že by se bez nich klidně obešel celý den. "Byla to zkušenost. Řekl jsem mu: Robbie, budeš muset být nahý jenom deset minut. A on mi odpověděl: Mně to nevadí, klidně budu nahý celý den." svěřil se Testino.

Fotograf, proslulý především portréty známých osobností, vystavuje v těchto dnech svá díla v Národní galerii v Londýně. Na výstavě se objeví také záběry Williamse a Bündchenové.

Mezi ostatní celebrity, jejichž fotografie jsou na výstavě k vidění, patří herečky Meg Ryanová a Gwyneth Paltrowová nebo Testinova oblíbená modelka Kate Mossová. Spatřit lze také snímky zesnulé princezny Diany pro časopis Vanity Fair nebo obrázky jejího manžela, prince Charlese, který Testinovi nedávno pózoval pro časopis Vogue.