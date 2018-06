Robbie Williams oznámil, že bude mít další dítě

"Ayda a já s velkou radostí oznamujeme, že Theodora Rose Williamsová bude velká sestra," napsal Robbie Williams na Twitter.

Během hodiny tuto zprávu ocenilo 6 500 fanoušků a Robbiemu chodí gratulace z celého světa.

S manželkou Aydou (34), kterou si vzal v roce 2010, má už dvouletou dceru Theodoru, které říká Teddy.

Sám Williams často zdůrazňuje, že z něj otcovství udělalo lepšího člověka.

Prošel si obdobím, kdy měl problémy s alkoholem i drogami a už má jasno, jak bude postupovat, pokud se k drogám dostane jeho dcera.

"Pochybuji, že bude stejná jako já. Zaklepu to na dřevo a popřeji jí hodně lásky a hodně štěstí, ale myslím, že k tomu nedojde. Ale kdyby se to naneštěstí stalo, vím, co udělám. Což je to, že zajistím, aby brala ty nejlepší a nejkvalitnější drogy, a raději si je vezmu s ní," svěřil Williams magazínu Australian.

A pro malou Teddy má už i ženicha. Je to syn zpěvačky Adele. "Její syn a moje dcera si spolu hrávají. A on je také na seznamu potenciálních ženichů pro Teddy," vtipkoval Williams.

Jestli další dítě bude holčička nebo kluk, zatím Robbie s Aydou nevědí.