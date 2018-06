Kvůli Robbiemu jsem se vzdala kariéry, říká manželka Williamse

„Udělala jsem to, protože jsem to tak cítila. Do Robbieho jsem se zamilovala na první pohled, věděla jsem hned, že pro něj udělám cokoli na světě,“ sdělila Fieldová v rozhovoru pro britskou televizní show Loose Women.



S Williamsem se Ayda setkala poprvé v roce 2006. Byla to schůzka naslepo a ani jeden z nich dopředu nevěděl, s kým se vlastně setká. O to větší to pro ně pak bylo překvapení. A speciálně Ayda asi nevěřila vlastním očím, když se před ní objevil slavný zpěvák.

„Když jsme se spolu pak přestěhovali do Anglie, měla jsem mnoho nabídek. Přemlouvali mě, abych to vzala,“ pokračovala. Prý čas od času v hádce Robbiemu připomene, jaká to od ní byla oběť.



„Je skvělá. Nemusela to dělat, ale udělala to, abychom byli spolu a já si toho vážím. Jsem do mé ženy naprostý blázen,“ doplnil Williams. Ayda ho prý naprosto uchvátila. A to byl předtím přesvědčený o tom, že se nikdy neožení a nikdy nebude mít děti.

„Ani mě to nenapadlo. A pak bum, bylo to tady. A já jsem šťastný,“ dodal.

Williams si Aydu vzal v roce 2010 v Beverly Hills. V roce 2012 se jim pak narodila dcera Theodora Rose a o dva roky později syn Charlton Valentine.

Ayda jako spokojená manželka a matka, alespoň tak se prezentuje na sociálních sítích: