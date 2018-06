Robbie Williams a jeho žena Ayda čekají první dítě

"Hej přátelé, něco jsem před vámi všemi tajil. Já a Ayda se tento rok staneme mámou a tátou. Měli jsme sex a vyšlo to. Viděli jsme ultrazvuk a plakali. Když vidíme miminka v reklamě, slzíme. Už plánujeme i pokoj. Miluji tu osůbku rostoucí v mámině bříšku a nemohu se dočkat, až budu táta," napsal Williams fanouškům.

Vypadá to, že Williamsovi vychází vše podle plánu. Loni prohlásil, že bude mít do roka dítě.

"Ona chce celý fotbalový tým. Já chci dvě. Kluka a holku. Budou se jmenovat Woody a Sonny. Skvělé, co? Ona na to chce jít už teď, ale já jsem musel dokončit turné. Teď do Vánoc je to hodně natřískané, ale potom hodlám hodně trénovat," svěřil Williams v říjnu.

Osmatřicetiletý britský zpěvák Robbie Williams si vzal dvaatřicetiletou americkou herečku Aydu Fieldovou v srpnu 2010.

"V poslední době je Rob velmi šťastný, jako otce mě to moc těší, tohle chce vidět každý rodič. Myslím, že šťastnějšího jsem ho ještě neviděl. Ayda je velmi krásná žena a ta nejlepší pro něj," řekl britskému listu News of the World zpěvákův otec Pete Conway.