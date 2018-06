Robbie Williams soutěží s kolegou z Take That Garym Barlowem v hubnutí

"Já i Gary máme problémy s váhou. Lítá nahoru a dolů. Gary a ostatní kluci byli minulý týden u mě doma v LA a Gary se na mě otočil a řekl: "Chceš tohle oblečení? Já už ho nebudu potřebovat." On totiž drží dietu. Tak jsem si řekl, že jestli on jí hlávkový salát, já budu jíst jen půlku salátu," uvedl Robbie Williams pro deník The Sun.

Zpěváci se rozhodli vzít to vážně. "Teď vedeme skutečnou soutěž o to, kdo víc zhubne před turné. Znáte film Mechanik s Christianem Balem? Chci být jako Christian Bale," věří si Williams.

Bale kvůli této roli zhubl z původních 80 kilogramů na pouhých 55. Jedl jen jedno jablko a plechovku tuňáka denně.

Christian Bale v roli Trevora Reznika ve filmu Mechanik (2004)

Robbie Williams a Gary Barlow si najali osobní trenéry a nutriční poradce. Zbytek kapely jejich souboji jen přihlíží. Mark Owen, Howard Donald ani Jason Orange s váhou nikdy problémy neměli.