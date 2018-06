Robbie přestal brát drogy kvůli linii

"Některé z nejhezčích chvil svého života jsem zažil pod vlivem narkotik. Neradím: 'Dětičky jděte a berte drogy', ale užíval jsem si je," prozradil rozhlasové stanici Real Radio enfant terrible o letech, kdy se ládoval extází a kokainem a lil do sebe alkohol.

Na otázku, zda si je jist, že už opět drogám a alkoholu nepropadne, třicetiletý Robbie upřímně připustil: "Ne, vůbec si tím nejsem jist," uvedl v rozhlasovém interview, které bude odvysíláno o Vánocích.

Williams zahájil úspěšnou pěveckou kariéru na britské popové scéně jako člen skupiny Take That, jedné z nejúspěšnějších chlapeckých kapel 90. let. Drogám údajně propadl poté, co se se skupinou v roce 1995 rozešel a dal se na sólovou dráhu. Byl na drogách závislý tak moc, že jeho kolega, popový zpěvák Elton John zasáhl s cílem dostat ho na odvykací kliniku.