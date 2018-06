Robbie předvedl v restauraci striptýz

„Slavné osobnosti si v té restauraci vychutnávají soukromí. Navštěvují ji například Hugh Grant nebo Richard Branson. Robbieho očividně uzavřená společnost vyprovokovala ke skutečně odvážnému činu. Svléknul se do naha a poskakoval po stole,“ uvedl nejmenovaný zdroj britskému Daily Mailu.

„Na stará kolena se zřejmě stanu tatíkem, co bude naturistou. Když na to přijde, tak nemám problém stáhnout kalhoty,“ prozradil Robbie, který pracuje ve studiu zásadně nahý. Zvykl si na to při natáčení alba Escapology.

„Stáhnul jsem si kalhoty jen tak z legrace, když jsme natáčeli skladby na album Escapology. Všichni se začali smát, i já jsem byl jako šílený. Pak jsem přišel na to, že je to celkem super, zpívat nahý. Kolegy jsem pak šokoval, když jsem se odmítal obléct. Všichni byli jako, oblékni se, vždyť tu stejně není co k vidění. Ono skutečně není, ale cítil jsem se svobodně.“