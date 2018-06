Měřeno četností výskytu na jídelních lístcích hospod je zřejmě řízek třetím nejoblíbenějším jídlem české kuchyně,hned za vepřovou s knedlíkem a se zelím a za gulášem. A Zdeněk Svěrák z něj v textu jedné z písniček dokonce učinil symbol vytouženého bohatství, když klasickou sestavu chleba - řízek - chleba otočil na »mít řízek, chleba, řízek, to vždycky jsem si přál, být blahobytu blízek...«.Aby bylo jasno - řeč je samozřejmě o klasickém řízku, tedy o plátku vepřového masa (z kýty pro ty, kdo holdují libovému, nebo z krkovice pro ty,kteří dávají přednost výsledné šťavnatosti) obaleném v trojobalu, tedy mouce,vejci a strouhance,a dozlatova po obou stranách usmaženém. I když v kuchařských knihách se pod stejným názvem objevuje i maso neobalené,připravované narychlo na tuku (přírodní řízek), ale dokonce i maso podušené (řízky na sardeli). Zůstaňme však u řízků obalených a smažených, o nichž historický exkurs říká, že k nám patrně přišly ze sídelního města mocnářství. Pravý vídeňský řízek je ovšem výhradně z masa telecího, které by mělo být tak křehké,že se podle názoru některých expertů ani nemá naklepávat. Ale kam by přišli dovedové schopní osmdesát gramů vepřového rozklepat tak, že při pohledu na talíř oko rozjásá řízek jak kolo od vozu, v němž se bohužel při konzumaci nedá s jistotou rozeznat, zda se mezi strouhankou vůbec vyskytuje nějaké maso. Taková Magdalena Dobromila ani jiný řízek než z telecího neznala, ale své oblíbené čuníky si nakonec Češi prosadí všude. Ať telecí, nebo vepřový, smažený řízek má svá pravidla přípravy. »Na tuku nerozpáleném se smažiti nemá, neboť řízky napily by se omastku a jsou takto nechutné«, radí Rettigová. V tuku rozpáleném příliš se naopak trojobal připálí dříve, než se maso stačí propéct. Odhadnout správnou teplotu tedy patří ke kuchařskému kumštu. Pokud na začátku smažení pánev přiklopíte, máte záruku, že maso bude měkké, pokud na ní pokličku ponecháte až do konce, trojobal zaručeně opadá. Kdo chce řízek zjemnit a zlahodnit, smaží na oleji nebo na ztuženém tuku, ale na závěr ho přetře rozpuštěným máslem. A nikdy by při podávání neměl chybět dílek citronu. Uvnitř osmaženého trojobalu můžeme ovšem najít i leccos jiného než plátek vepřového či telecího. Názvy »studentský řízek« pro obalovaný salám či »holandský řízek« pro mleté maso se sýrem jsou zjevným reklamním trikem restauratérů, není však třeba všechny levné verze šmahem zatracovat. Vepřový bůček umletý, promíchaný s mlékem, odleželý přes noc v chladničce,pak doplněný strouhaným sýrem, citlivě okořeněný, do řízků vytvarovaný, obalený a osmažený dává ve výsledku překvapivě jemnou chuť. Zajímavou variantu klasického postupu představují »řízky naruby«, které se po potření česnekem napřed obalí ve strouhance (doporučuje se trochu ji zaklepat paličkou) a potom teprve ve vajíčku, krátce se osmaží na tuku a pak se proložené cibulí a špekem zapečou v troubě. Relativní novinkou v řízkové kategorii, která se v Česku objevila až v posledních letech, je cordon bleu - řízek, který se z poloviny pokryje plátkem šunky a plátkem sýra, přehne, na okrajích sklepe paličkou k sobě, případně sepne jehlou a pak teprve obalí a osmaží. Na jídelníčcích, ba i v kuchařských knihách se tato specialita přečasto objevuje pod označením Gordon bleu, ale nedejte se zmást. Plněný řízek se nezrodil v hlavě jakéhosi pana Gordona, výraz »cordon« tu znamená řádovou stužku, nejspíš proto, že její různobarevné proužky řízek na řezu připomíná. Ale daleko dříve se už na domácí půdě vyskytoval podobný, leč chuťově výraznější brněnský řízek, naplněný směsí mletého uzeného, strouhaného sýra a hrášku. Pokud jej opravdu vymysleli Brňáci, patřil by jim za něj řád. I s tou stužkou.