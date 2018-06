Rita Wilsonová porazila rakovinu, vztah s Tomem Hanksem to posílilo

Hanks a Wilsonová se objevili ruku v ruce před studiem, kde se natáčí show Davida Lettermana. Pár hodin předtím se procházeli po New Yorku a Hanks manželku objímal kolem ramen.

Po 27 letech manželství vypadají šťastnější než kdy dřív. Wilsonová totiž podle všeho porazila rakovinu prsu, kterou u ní naštěstí odhalili včas. Herečka podstoupila oboustrannou mastektomii a těší se, až jí lékaři udělají nová prsa, protože věří, že „budou vypadat úžasně.“

Po celou dobu jí byl Tom Hanks oporou a jejich vztah to prý ještě posílilo. „Kdo by řekl, že nás to ještě sblíží? Nikdy nevíte, jak bude váš choť reagovat na takovou situaci. Byla jsem u vytržení z toho, jakou péči mi manžel věnoval. Byla to taková velmi intimní doba,“ chválila Wilsonová chotě v časopisu New York Times.

Herečka se už vrátila na Broadway a je ráda, že zase může pracovat. Svůj příběh zveřejnila hlavně proto, aby upozornila na nutnost včasného odhalení nemoci. U ní k tomu došlo jen díky tomu, že se nechala vyšetřit u dvou různých lékařů.

„Chci se o to podělit s ostatními, aby věděli, jak je druhý názor důležitý pro vaše zdraví. Nic neztratíte, když budou oba názory shodné, ale získáte všechno, pokud se najde něco, co se předtím přehlédlo. Brzká diagnóza je klíčem k uzdravení,“ nabádá herečka filmů jako třeba Navždy spolu, Rolničky kam se podíváš nebo Generace X.