Rio ovládl karneval

Momovi je 29 let a váží 140 kilogramů. Městu bude vládnout pět dní a už po páté za sebou. Jak ale novinářům sdělil, letos se cítí v obzvlášť výborné formě, protože od roku 1996 shodil 80 kilogramů. "Jsem teď nejzdravější král Momo," prohlásil Alex.



Předání klíčů ž netrpělivě očekávaly tisíce tanečníků a tanečnic, aby se mohly pustit do divokého reje. Hlavní povinností krále Moma a jeho družky bude předsedat přehlídce nejlepších tanečních škol samby.



Ta se odehraje na Sambodromu v neděli a v pondělí večer. Letos se na karnevalu v Riu očekává asi 350 000 turistů, 40 procent by mělo přiletět ze zahraničí, především ze Spojených států a z Argentiny.