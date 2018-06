Stále ho miluji, říká Rihanna o násilníkovi Brownovi

"Znovu jsme si vybudovali vzájemnou důvěru. Milujeme se a zřejmě navždy budeme," řekla Rihanna v rozhovoru s Oprah Winfrey.

Chris Brown se přitom dva roky nesměl k Rihanně přiblížit. Zpěvačka ale tvrdí, že od té doby pracují na svém přátelství. "Teď jsme velmi blízcí přátelé," prozradila.

Zmlácená Rihanna - fotografii zveřejnil portál TMZ.com Chris Brown v pořadu Good Morning America

A i když u přátelství chce zůstat, není to pro ni snadné. "Je to zvláštní, protože ho stále miluji. Žaludek se mi chvěje a přitom musím udržovat pokerovou tvář a nedat to najevo. Musím to potlačovat," řekla Rihanna.

I kdyby se k němu chtěla vrátit, Brown už je zadaný. Randí s modelkou Karrueche Tranovou. Pro Rihannu je ale "životní láskou" a problém jejich vztahu byl podle ní v tom, že se zamilovali příliš rychle a byli příliš mladí.

Brownův útok obhajuje tím, že jen "udělal chybu a potřeboval pomoc."

Toto vyjádření ale vzbudilo vlnu kritiky. Zpěvačka podle některých ženských organizací dává špatný signál ženám, které trpí domácím násilím.