Rihanna se poprvé stala Ženou roku, a promluvila o násilí

"Šla jsem spát jako Rihanna a probudila jsem se jako Britney Spearsová. Takový byl mediální chaos následující den," uvedla jednadvacetiletá hvězda R&B v rozhovoru pro prosincové číslo časopisu Glamour.

Zpěvačku v únoru napadl její tehdejší partner Chris Brown a ta se díky tomuto incidentu stala jednou z nejsledovanějších osobností na světě. Takovou popularitu si ovšem nepřála. V rozhovoru přiznala, že se cítila ponížená, když se v médiích objevil její zakrvácený obličej plný modřin.

Zmlácená Rihanna - fotografii zveřejnil portál TMZ.com

"Bylo to ponižující - není to snímek, který by člověk ukázal komukoli," popsala Rihanna své pocity a dodala, že se cítila zneužitá a vadilo jí, že se lidi její fotkou na internetu baví.

Nakonec se však rozhodla své popularity využít, aby pomohla podobně trpícím ženám. "Dospívající dívky nedokážou říct rodičům, že je jejich přítel bije... Je to jedna z věcí, které skrýváme, protože je nám to trapné... Já ale chci nechat mladé ženy co nejvíce do toho nahlédnout, protože cítím, že reprezentuji hlas, který není příliš slyšet," podotkla zpěvačka.

Šéfredaktorka časopisu Glamour Cynthia Leiveová uvedla, že magazín zvolil Rihannu Ženou roku, protože prolomením mlčení o domácím násilí vysílá důležité poselství mladým ženám, že i ony mohou po osobních problémech pokračovat dál a uspět.

"Vše, co jsem chtěla v uplynulých osmi měsících říct, jsem dala do své hudby," řekla Rihanna, která tento měsíc chystá vydání nového alba Rated R. "Moje hudba je mimořádně neohrožená, což je také přesně vyjádření toho, jak se sama právě cítím," dodala zpěvačka.

První singl alba Russian Roulette, který Rihanna vydala již v říjnu, připomíná bouřlivý vztah zmíněného bývalého hudebního páru a končí zlověstným výstřelem.

Ve čtvrtek a v pátek bude televize ABC vysílat interview s Rihannou, v němž zpěvačka v rámci pořadu Good Morning America poprvé na veřejnosti promluví o večeru, kdy ji Brown napadl.

Dvacetiletý Brown byl před útokem na svou někdejší přítelkyni v předvečer předávání hudebních cen Grammy jednou z nejrychleji vycházejících mladých hvězd R&B ve Spojených státech. Za incident se následně omluvil a v srpnu za něj byl odsouzen k pětiletému podmíněnému trestu a k šesti měsícům veřejně prospěšných prací.