Rihanna odjela z koncertu přímo do nemocnice, poranila si žebro

Americká zpěvačka Rihanna už poté, co se na internet dostaly její nahé fotky ze soukromého archivu, nemá téměř co...

Vztah zpěvačky Rihanny a rapera Chrise Browna se opět zamotává. Oba totiž strávili noc ve stejném hotelu v New Yorku a...

Rihanna natočila sado-maso klip, je mládeži nepřístupný

Rihanna se oblékla do latexu a do ruky vzala bičík. Udělala to pro svůj nový klip, který se jmenuje S&M a je mládeži...