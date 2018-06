Rihanna natočila sado-maso klip, je mládeži nepřístupný

Rihanna se nikdy nebála šokovat své fanoušky. Teď ale možná zašla příliš daleko. Není totiž jisté, kde se bude moct její nový klip ukazující sado-maso praktiky vysílat. Pro mládež je totiž nevhodný a právě mládež tvoří největší fanouškovskou základnu této zpěvačky.

Televize Óčko se po poradě s právníky rozhodla vysílat tento klip pouze v noci. "Rihanna v poslední době vůbec ráda provokuje. Už její loňský klip k hitu Te Amo byl plný lesbicko-erotických náznaků. Protože to ale jako celek působilo vkusně a nebylo tam nic, co by budilo pohoršení, bylo možné jej vysílat přes den. U klipu k hitu S&M je to jinak. Vzhledem k tomu, že v něm Rihanna názorně (a velmi přesvědčivě) předvádí násilné sexuální praktiky, byli jsme nuceni zařadit ho do našeho programu pouze v nočních hodinách," řekl iDNES.cz hudební dramaturg televize Óčko René Hnilička.

Video natočila Melina Matsoukasová, která režírovala už klip Rude Boy. V klipu si Rihanna vzala na paškál média, která ji pořádně mučí. Oblečenou v novinovém papíru ji reportéři s gumovými míčky v ústech dotáhnou násilím na tiskovou konferenci a připevní ke zdi průhlednou fólií.

Pak se ale z mučené zpěvačky stává domina, která venčí svého otroka. Tím je slavný americký bulvární blogger Perez Hilton. A role se otáčí. Rihanna v bílém latexu bičuje svázané novináře z tiskové konference a přes lepicí pásku se líbá se ženou.

Klip vyšel právě v době, kdy americká modelka Natasha 'Tajah' Burtonová svěřila médiím, že měla s Rihannou lesbický vztah. "Řekla bych, že je bisexuální. Bylo to neočekávané a velmi zábavné. Sex s ní byl opravdu dobrý, ale bylo to víc než to. Mezi námi bylo spojení. Inspirovala mě a vzájemně jsme se podporovaly," řekla deníku The Sun Burtonová.

Dvaadvacetiletá Rihanna se k jejím slovům odmítla vyjádřit.

Čeští diváci barbadoskou zpěvačku uvidí letos i naživo. Vystoupí v O2 areně 7. prosince (viz článek o koncertu Rihanny v Praze).