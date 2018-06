Rihanna opět chodí s násilníkem Brownem, mlátit ji prý nebude

"Když si poskládáte obrázky, které znáte z médií, nejsou to nejhezčí puzzle na světě. Vidíte nás někam jít, někam jet, ve studiu, v klubu a máte pocit, že nás znáte. Ale teď je to úplně jiné. Už se takto vášnivě nehádáme. Mluvíme o kravinách. Vážíme si jeden druhého. Oba už víme, co v sobě máme a nechceme o to přijít," řekla Rihanna pro magazín Rolling Stone.

Čtyřiadvacetiletá zpěvačka prý nemá strach, že by ji o rok mladší staronový přítel opět zmlátil.

"Nemá už ten luxus, aby to mohl podělat. Tohle nepřipadá v úvahu. Nemůžu říct, že se nikdy nic nestane. Ale dost dobře vím, že on je z toho znechucen," míní Rihanna.

Odsouzení od veřejnosti a své rodiny za vztah s Brownem se nebojí. Rozhodla se být hlavně šťastná.

"I kdyby to byla chyba, je to má chyba. Po tolika letech trápení, kdy jsem byla naštvaná a depresivní, raději budu žít podle své pravdy a přijmu ostrou odezvu. S tou se vyrovnám," dodala.

Chris Brown své násilnické sklony zase předvedl o víkendu, kdy se na parkovišti porval se zpěvákem Frankem Oceanem. Přítel Rihanny pak na Twitteru zveřejnil obrázek Ježíše na kříži a napsal, že se tak cítí.

Chris Brown a Rihanna na archivních záběrech