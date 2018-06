Kdybych neměla celulitidu, život by byl perfektní, míní Rihanna

„Den, kdybych se probudila bez celulitidy? To by byl perfektní den,“ řekla zpěvačka, která si prý pravidelně dopřává těstoviny.

I přes údajné mindráky se Rihanna nebojí vystavovat své křivky na odiv. Nahá pózovala na nejrůznějších obálkách magazínů a její módní kreace na červeném koberci také častokrát více odhalují, než zahalují. Zpěvačka prý z těchto věcí nemá strach.

„Myslím, že jsem jako většina lidí, máme strach z neznámého a věcí, které se už staly, což jsou právě ty věci, které si nezaslouží, abychom se jich báli,“ říká.

Rodačka z Barbadosu přiznala, že někdy v showbyznysu musí mít na některé věci hroší kůži.

„Mám ji od mého prvního dne ve škole. Nestalo se to poté, co jsem se proslavila. Nemohla bych přežít slávu, pokud bych ji už neměla. Někdy je nejtěžší věc v životě, když je člověk zranitelný. Nejsem obecně citlivý člověk, ale mám tendenci být citlivější k druhým a k tomu, čím procházejí. Nevím, jestli je to nejzdravější, ale je to pravda,“ prohlásila Rihanna.

