Rihanna a Brown jsou opět spolu, ubytovali se ve stejném hotelu

Rihanna se s Brownem rozešla v únoru letošního roku poté, co ji surově zbil ve svém autě. Stalo se tak 8. února, v den udílení cen Grammy, kde měla Rihanna vystoupit. Brown se ji nejdříve snažil vyhodit z auta, poté ji několikrát uhodil a škrtil.

Celý případ nakonec skončil u soudu, kde Brown přiznal vinu a vyhnul se tak hrozícímu pobytu ve vězení, soud mu však udělil pětiletou podmínku a 180 hodin veřejně prospěšných prací. Nevyhnul se ani pravidelným návštěvám kurzu proti domácímu násilí. - čtěte Zmlácená Rihanna: takhle zřídil zpěvačku její přítel

Dvacetiletý Brown navíc uveřejnil dvouminutové video, ve kterém se kaje za svůj násilný čin, na serveru TMZ.com. Prý se chtěl takto veřejně omluvit již dříve, ale zrazovali ho od toho jeho právníci. Kromě opakovaných omluv určených širokému publiku se Brown zmínil o tom, že vyrůstal v prostředí domácího násilí. Soudkyně zároveň nařídila, že bývalí milenci mezi sebou musí dodržovat předepsanou minimální vzdálenost. Ta činí 45 metrů, netýká se ale společenských akcí, kde se k sobě Rihanna s Brownem můžou přiblížit na 9 metrů. - čtěte Chris Brown do vězení nepůjde, pomohlo mu přiznání útoku na Rihannu

Nařízení nesmí porušit jak Brown, tak Rihanna. Zpěvák také nesmí svou exmilenku žádným způsobem kontaktovat, a pokud podmínku poruší, hrozí mu čtyři roky vězení.

V pátek se však společně ubytovali v hotelu Trump International Hotel & Tower na newyorském Manhattanu, i když podle informací deníku New York Post bydlí v oddělených pokojích a na veřejnost vyjížděli každý jiným autem. Podle New York Post se ale Brown odstěhoval po dvou dnech do jiného hotelu, protože ho neustále pronásledovali paparazziové.