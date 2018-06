Rifle, kšiltovka a batoh na zádech. I to je Miss World Kuchařová

V Rakousku už byla nejkrásnější žena světa roku 2006 mnohokrát, ovšem hlavně ve městech. Protože miluje přírodu, uvítala pozvání Rakouské národní turistické centrály do regionu Schladming-Dachstein ve Štýrsku. A náramně si nabitý program spolu se svou maminkou Taťánou užila.

"Na horách jsem takhle v létě snad ještě nebyla a musím říct, že je to velký zážitek. Navíc jsem ráda, že jsem mohla vzít mamku, která se díky svému povolání zdravotní sestřičky málokdy někam dostane, a že jsem si jí trochu užila. Na rodinu a přítele mám velmi málo času a přestože jsme ve spojení díky dnešní technice, chybí mi samozřejmě osobní kontakt. Když to tedy jde, vezmu někoho z nich na cesty s sebou. Sestra Livie se mnou takhle byla třeba v Londýně nebo v New Yorku," vypráví Kuchařová.

Taťána Kuchařová s maminkou u piva

Do Štýrska vyrazila hned poté, co splnila příjemnou povinnost zúčastnit se velkolepého narozeninového koncertu Karla Gotta a popřát mu k jeho sedmdesátinám. Neopakovatelný zážitek trochu zkazila cesta z Prahy do Schladmingu. "Řidič, který nás vezl, si do navigace špatně zadal cíl, a tak jsme namísto čtyř hodin jeli osm," vysvětlila miss a modelka. Do luxusního wellness hotelu dorazila v osm hodin ráno a v devět už byla připravená připojit se k programu třídenní poznávací cesty této turisty oblíbené oblasti.

"Jsem unavená, skoro jsem nespala. Já už ale nespím tři roky, takže jsem zvyklá," konstatovala s úsměvem kráska, kterou ve sportovním oblečení s batohem na zádech může vidět jen málokdo. Stejně tak jako její maminku, která je zase většinu času ve zdravotním úboru a rozhodně by nečekala, že si vyrazí se svou dcerou do Alp, kde během horské pěší túry přejde provazový most nad hlubokou propastí. Má totiž fóbii z výšek. "Překonala jsem sama sebe, v Opočně nevyjdu ani na věž," smála se Taťána Kuchařová starší, jež si prý často pletou s Táninou sestrou nebo kamarádkou.

Výjezd lanovkou na ledovec Dachstein, kde je na nejspektakulárnější vyhlídkové plošině v Alpách nezapomenutelný výhled do dálky a díky skleněným výplním i do hloubky, byl pro ni díky uzavřené kabince už menší problém. Na strach docela zapomněla při prohlídce ledového paláce, který na vrcholku ledovce umožní člověku proniknout do fascinujícího mrazivého světa.

Jestli se maminka Kuchařová něčeho bojí, tak její dcera ničeho. Dokázala to i následující den, kdy byla na programu adrenalinová jízda terénními džípy do salaše v horách. "Viděla jsem a zažila už tolik extrémů - v Indii, ve Vietnamu, teď se chystám do Nigérie, že mě nic nepřekvapí a nemám důvod se bát," konstatovala Táňa. Na salaši Viehbergalm zase všem předvedla, že si dobré jídlo rozhodně neodpírá. Rustikální horská specialita "Raungerl" a štýrské koblihy pojídala s velkou chutí stejně jako klobásy a špek.

Návrat do hotelu už očekávala trochu netrpělivě. Odpoledne se totiž měla potkat se svým přítelem Milanem Richtrem ve Vídni. "Mám ve Vídni nějakou práci a tak ji spojím taky s něčím příjemným," těšila se. Podobný víkend zřejmě jen tak neprožije. Už ve středu odlétá s finalistkami dalšího ročníku soutěže krásy Miss ČR na Školu Miss 2009 do Dubaje, po návratu oslaví rok výročí své nadace Krása pomoci a pak se chystá na svoji další charitativní misi do Nigérie.