Řídím v práci, rodině nechávám prostor, říká Dana Bérová

Hned v úvodu pořadu Dana Bérová vysvětlila, jak se dostala k práci, ve které vynikají spíše muži, i proč se rozhodla studovat obor automatizované systémy řízení. "Tatínek byl matematik, statistik, analytik a informatik. Maminka byla socioložka. Chtěla jsem původně studovat sociologii, ale ona ta socialistická sociologie nevypadala, že by bylo o co stát. Zdálo se, že automatizované systémy řízení mě přijmou, že to bude zábava, a jak říkaly moje kolegyně z techniky, byli tam samí chlapi," smála se Bérová.

Bérová, která působila také jako programová ředitelka v TV3 a správkyně majetku bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, o sobě tvrdí, že po letech zkušeností už se nenechá jen tak něčím zaskočit. "Moc věcí mě po těch zkušenostech od automatizovaného řízení až po vládu nerozčílí, ale třeba můj syn mě vytočí bezpečně," uvedla Bérová a popsala, jak u ní stav rozčílení vypadá. "Nemluvím, tvářím se naštvaně. Ale moc dlouho to nevydržím, většinou tak hodinu. Bývalo to ale horší, dřív jsem nemluvila třeba několik dní," přiznala Běrová.

Bývalá ministryně informatiky, která se v současnosti vrátila k práci s automatickými systémy řízení, také prozradila, že větší problém než její práce jí dělá chod domácnosti. "Není to tak složité, ale právě proto mi to tak nejde. Problém jde, že mi jdou spíš ty složitější věci a ty jednodušší jsou horší. V domácností neustále nemám mléko, pořád chybí. Ale umím to, aby byli všichni spokojení. Nechávám jim prostor, řídím v práci a doma neřídím," řekla Bérová v závěru.