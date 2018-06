Ricochet není jen zpomalený squash

Ricochet, méně náročnější varianta squashe Ricochetové míčky jsou stejné velikosti a podobně hrubého povrchu jako míčky na golf. Ricochetové rakety mají větší hlavu než ty, které jsou na squash.

Do Evropy pronikl ricochet před pěti lety, u nás se hraje o rok méně. Přesto už zde funguje Česká asociace ricochetu, která po roce práce registruje necelou stovku závodních hráčů a deset klubů. Rekreačně se však u nás ricochetu věnuje téměř dvacet tisíc lidí. Průkopníky ricochetu v České republice jsou otec a syn Pokorní. Miloš Pokorný junior je nejlepším českým hráčem squashe, který začal hrát před dvanácti lety v Holandsku, kam se s rodiči přestěhoval. Právě tam se Pokorní seznámili i s ricochetem. »Squash a ricochet si vzájemně vůbec nekonkurují. I když se to na první pohled nezdá, každý sport je jiný. U squashe je velice těžké naučit se techniku úderu, ricochet je na techniku méně náročný,« říká Miloš Pokorný senior.Ricochetové rakety jsou v porovnání se squashovými pálkami kratší a mají větší hlavu. Jsou extrémně lehké, což ocení zejména ženy a děti, a snižují proto riziko poranění rukou, paží a kloubů. Jejich cena se pohybuje v rozmezí 1200 až 1850 korun. Ricochetové míčky jsou stejné velikosti a podobně hrubého povrchu jako míčky na golf, jsou však vyrobeny z lehkého materiálu. Hráči si mohou vybrat ze tří rozdílných barev, z nichž každá představuje jinou rychlost a sílu odrazu. Přestože jsou míčky dost drahé (jeden stojí kolem 170 korun), podle záruční doby by měly vydržet alespoň tři měsíce usilovného hraní.Ricochetových kurtů u nás bylo zatím vybudováno na tři desítky. Za jednu hodinu zaplatí hráči v rozmezí od 150 do 250 korun. Kurt je 8 metrů dlouhý, 5,5 metru široký a 2,7 metru vysoký. Stěny a strop jsou sestaveny z mimořádně odolných panelů z vysoce kvalitních vláken, zadní stěna ze speciálně tvrzeného skla. Celá místnost je osvětlena nárazuvzdornými světly zapuštěnými do stropu. Podlaha je vyrobena z javorových nebo bukových parket. Na podlaze a přední stěně jsou nakresleny červené čáry vymezující hrací plochu. Šedé čáry na podlaze a hracích stěnách pak opticky pomáhají hráčům v orientaci. Elektronický ukazatel skóre na přední stěně informuje hráče o stavu utkání. Kurt je rovněž vybaven infračerveným detekčním systémem, který vydává akustický signál, kdykoliv se míček dotkne přední stěny pod červenou čárou, tedy je zahrán do autu.Ricochet je hra pro dva nebo čtyři hráče. Míček se může odrážet od stěn a stropu, musí se však dotknout čelní stěny. Hráči nemohou hrát přímo o zadní stěnu. Po dosažení čelní stěny se míček může dotknout nejvýše jednou podlahy, lze tedy hrát i z »voleje«. Získat bod mohou oba hráči nezávisle na podání (hraje se beze ztrát). Hráč, který získal bod, získává další podání. Set vyhrává hráč, který první dosáhne 15 bodů a má nad svým soupeřem náskok alespoň dvou bodů. Pokud je rozdíl mezi hráči menší než dva body, hra pokračuje, dokud některý nedosáhne 21 bodů. Celou hru vyhrává hráč, který zvítězí ve třech setech.Nový raketový sport klade velké nároky na oběhový systém organismu. Během hry se zapojuje celý pohybový aparát. »Ricochet výrazně zvyšuje minutový objem srdeční,« říká doktor Petr Vilímek z Tábora. Při pravidelném tréninku se postupně zpomaluje tepová frekvence, klesá krevní tlak, snižuje se práce srdečního svalu a zároveň klesá nárok na množství kyslíku. »Takto adaptované srdce je méně ohroženo poruchami srdečního rytmu,« říká doktor Vilímek a dodává, že ricochet má příznivý vliv i na kapacitu plic. »Ricochet je ale sport mimořádně náročný především na dolní končetiny, proto je nesmírně důležité věnovat pozornost dostatečnému rozcvičení a zahřátí svalstva strečinkem, abyste předešli poranění hlezenního kloubu a měkkých tkání kolene,« upozorňuje doktor Vilímek. »Ricochet také není vhodný pro pacienty s vysokým krevním tlakem a poruchami srdečního rytmu. Lidé s vrozenou srdeční vadou by měli možnost hry konzultovat s lékařem.« Pokud zdravý člověk nikdy nesportoval a chce ricochet hrát, bylo by dobré, aby prošel lékařskými zátěžovými testy. Toto doporučení je sice adresováno především lidem od padesáti let věku, neuškodí ale ani méně zdatným čtyřicátníkům.