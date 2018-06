Ricky Martin si chce vzít svého přítele, v rodném Portoriku to ale nejde

"Já bych se omužil. Na světě je spousta zemí, kde mají zákon pro manželství osob stejného pohlaví. Ale v Portoriku ne, bohužel. A také ne v mnoha státech Ameriky. Ano, mohli bychom jet do Španělska a vzít se tam. Můžeme jet také do Argentiny a vzít se tam. Ale proč bychom měli jezdit někam jinam? Proč nemůžu říct ano ve své vlasti, kde mě zákony ochraňují?" zlobil se Ricky v talk show Larryho Kinga.

Ke svatbě ve Španělsku pak ještě dodal: "Mám tam spoustu přátel. A mohl bych se tam omužit. A bylo by to velmi krásné a symbolické. Ale nemůžu mít svatbu u sebe na zahradě. A já chci tuto možnost. Nechci být občanem druhé kategorie. Platím daně. Proč mi ubírají toto právo?"

Ricky Martin se k tomu, že je gay, přiznal teprve letos. Idol všech dívek teď prohlašuje, že je na to hrdý, ale zpočátku se tomu sám bránil.

Za každou cenu se prý snažil být heterosexuálem a to i poté, co měl už první zážitky s muži. Ještě před deseti roky ai užíval sexu s ženami jako málokdo.

Ricky Martin a jeho dvojčata Matteo a Valentino

"Strávil jsem pár let jako skutečný alfa samec, totální holkař. Byl jsem mladý a slavný, byl jsem umělec a řekl jsem si, že půjdu s každou holkou, která mi zkříží cestu. Měl jsem zkušenosti s muži, jenže po sexu s nimi jsem se cítil provinile, tak jsem se snažil na ně nemyslet," svěřil Ricky Oprah Winfreyové.

Že je gay, ale věděl od doby, co začal mít zájem o sex.

"Od první chvíle, co si pamatuju, jsem cítil silnou přitažlivost k mužům, a ačkoli můžu říct, že jsem cítil také silnou přitažlivost a jiskření s ženami, je to rozhodně muž, který ve mně probudil to nejpřirozenější, instinktivní já," dodal zpěvák.