Ricky Martin: Za matku svých dvojčat bych dal život

Ricky Martin po delší době ukázal dvojčata a na snímcích všichni vypadají jako šťastná rodina. Na jedné z fotografií je dokonce zpěvákův partner Carlos, který se médiím většinou vyhýbá a nestojí o publicitu. Zpěvák také promluvil o náhradní matce.

Přítel Rickyho Martina Carlos Gonzales Abella

"Nepropůjčil jsem si její dělohu. Tento výraz používají fundamentalisté. Za ženu, která mi pomohla přivést mé syny na svět, bych položil život," prohlásil Martin pro Vanity Fair.



Zpěvák, který před pár dny zazářil na Broadwayi v muzikálu Evita, se ke své homosexualitě přiznal až v roce 2010. Měl však i vztahy se ženami.

"Spal jsem se ženami a zamiloval se do nich, cítil jsem báječné věci. Byla tam láska, vášeň. Nelituji ničeho, žádného ze vztahů, které jsem měl. Hodně mě to naučilo, muži a stejně tak i ženy, " řekl Portoričan.

Se svým partnerem Carlosem v životě prý původně vůbec nepočítal, ale časem si na něj zvykl.

"Náš vztah byl jednou z těch věcí, které se prostě staly. Já jsem mu říkal, že není v mém životě zrovna očekávaný a že ho žádám, aby mě nechal jít svou cestou. Myslím, že je velmi sexy. Je velmi chytrý. To mě nesmírně vzrušuje. Opouští dům každý den v obleku a kravatě, což je také velmi sexy. Jsou to dva naprosto odlišné světy, jeho a můj. Já o jeho světě vím tolik, co on ví o mém, což je na tom fakt dobré," řekl Martin v interview pro časopis Advocate.

"Jsem otcem dvou batolat. A neustálé zvedání je dost velkým posilováním, toto je biceps, toto je triceps. A taky se snažím hodně souložit. To hodně pomáhá," prozradil zpěvák recept na to, jak si udržuje svoji postavu.