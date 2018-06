Ricky Martin ukázal nového přítele. Je to umělec pocházející ze Sýrie

Ricky Martin pak na sociálních sítích zveřejnil společnou fotku, na níž se drží za ruce. K snímku připsal krátké a výstižné: „Jo.“

Jwan Yosef je malíř, který se narodil v Sýrii. Vyrůstal ve Švédsku a nyní žije v Londýně.

Ricky Martin se v lednu 2014 rozešel se svým dlouholetým přítelem Carlosem Gonzalezem Abellou (31). Od té doby byl single.

Zpěvák je otcem sedmiletých dvojčat Mattea a Valentina, která mu odnosila náhradní matka. V minulosti už několikrát prohlásil, že by si přál ještě dceru.

„Zatím s tím začínám. Chci větší rodinu. Uvidíme, co se bude dít příští rok. Také se dívám na tu možnost, že bych si dítě adoptoval. Ale v některých zemích jako svobodný muž můžu mít potíže, nebo to není vůbec možné. Ale stojí to za zkoušku,“ řekl portorický rodák v roce 2015.