Ricky Martin si vzal za muže svého partnera pocházejícího ze Sýrie

„Jsem manžel. Ale až za pár měsíců uspořádáme velkou party. Řekli jsme si sliby, všechno si odpřisáhli a podepsali jsme všechny papíry, které bylo nutno podepsat. Předmanželskou smlouvu a všechno,“ prohlásil Ricky Martin pro magazín E! News.

Zpěvák loni v show moderátorky Ellen DeGeneresové zavzpomínal na zásnuby s Jwanem. „Místo abych se zeptal ‚Chceš si mě vzít?‘ jsem řekl: ‚Něco pro tebe mám. Chci s tebou strávit život’. A on na to: ‚Jak zní otázka?’ Tak jsem řekl: ‚Vezmeš si mě?‘,“ prozradil.

Ještě předtím mluvil o svých plánech na svatbu. Když se prý ožení, vykřičí to do světa. Nebyl si ovšem jistý, kde by se měla veselka konat. „Řekl jsem v mnoha rozhovorech, že moje svatba bude trvat tři dny a každý o tom bude vědět. Nemyslím si, že by to mohlo být v Portoriku, protože rodina mého partnera je v Sýrii. Dokud se věci nezmění, nebudu schopen pozvat jeho rodinu. Uvidíme, kde to nakonec uděláme. Ale jisté je, že budeme oblečení v bílé, bosí, u moře, musí se to stát v mé zemi. Pak budeme mít obřady v dalších zemích, ale budou jiné. Ten večírek v Portoriku ovšem určitě musí být.“

Jwan Yosef je malíř, který se narodil v Sýrii, vyrůstal ve Švédsku a nyní žije v Londýně.

Ricky Martin je otcem devítiletých dvojčat Mattea a Valentina, která mu odnosila náhradní matka. V minulosti už několikrát prohlásil, že by si přál ještě dceru. „Zatím s tím začínám. Chci větší rodinu. Uvidíme, co se bude dít příští rok. Také se dívám na tu možnost, že bych si dítě adoptoval. Ale v některých zemích jako svobodný muž můžu mít potíže, nebo to není vůbec možné. Ale stojí to za zkoušku,“ řekl portorický rodák v roce 2015.