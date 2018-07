Být milionářem ve dvaceti mě zničilo, říká zpěvák Rick Astley

Astley to se svým prvním hitem never Gonna Give You Up vyhrál na celé čáře. Bylo mu pouhých jednadvacet let a jeho první singl bodoval ve všech světových hitparádách. Nejdivočejší sny mladého Brita se staly skutečností.



Poté, co se nečekaně stal mladým milionářem, se mu život obrátil naruby. Koupě několika vozů Ferrari ho šťastným neudělala. Kvůli penězům se naopak úplně přetrhaly jeho do té doby dobré vztahy s přáteli i rodinou.

„Lidé ve dvaceti letech obvykle žijí od výplaty k výplatě, pokud vůbec nějaké peníze mají. Já jsem mohl ve stejném věku dělat cokoliv mě napadlo a koupit si všechno, o čem jsem snil. Jako teenager jsem si vždy přál ferrari. A najednou jsem si jich mohl koupit hned několik. Bylo to na jednu stranu nepředstavitelně demotivující. Být milionářem ve dvaceti mě zničilo,“ říká zpěvák.

„Byl jsem nejmladší ze čtyř dětí a připadalo mi nespravedlivé, že zrovna já mám vyděláno do konce života, aniž bych pro to udělal něco závratného,“ pokračuje Astley. „Bylo to sice úžasné období, ale zároveň dost náročné, co se týká vztahů,“ dodává.

Zpěvák je prý nyní nejšťastnější ve chvílích, kdy si jen tak brnká na kytaru obklopen přáteli. „Jsem jeden z těch lidí, kteří jsou nespokojení i ve chvílích, kdy vypadá vše na první pohled jako idylka. Na druhou stranu se dokážu radovat z maličkostí a vážím si opravdových přátel,“ tvrdí.



Rick Astley se v roce 2016 pokusil o návrat do hudebního průmyslu s albem nazvaným 50. S manželkou, filmovou producentkou Lene Bausagerovou, má zpěvák dceru Emilii (26). Rodina žije v londýnském Richmondu.