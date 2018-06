Richterovy kamenné stavebnice

Na začátku 19. století nejdříve vyrobil Friedrich Froebel několik modelů dřevěných stavebnic. Stavebnice jako takové byly pěkné, ale v případě vyšších staveb kostky padaly,neboť opracování dřeva nemohlo být dokonalé a dílky byly příliš lehké. O několik desítek let později bratři Gustav a Otto Lilienthalové našli recept na umělé lisované kameny z písku, křídy a lněného oleje. Přidáním přírodních barev dosáhli pěkného efektu červené (cihel), modré (střech) a žluté (pískovcových kamenů). Pro komerční využití kamenů však chybělo bratrům Lilienthalovým více štěstí či zkušenosti, a tak za směšnou cenu prodali svůj vynález do Rudolfstadtu podnikateli Friedrichu A. Richterovi.V roce 1880 si Richter kameny patentoval a začal obchodovat pod svou ochrannou známkou "ANKER " (kotva). Časem vyvinul více jak 1200 různých tvarů kamenů odlišných buď tvarem, nebo i velikostí a zavedl systém základní a rozšiřující sady. Výroba kamenných stavebnic dosáhla svého vrcholu na přelomu století. S příchodem éry plastů se však kamenné stavebnice stáhly z trhu a výroba se zastavila v roce 1963.Pro mnoho sběratelů a přátel však Kotvovy stavebnicové skládanky nikdy neztratily na přitažlivosti a díky neutichajícímu úsilí těchto lidí se začaly v roce 1995 znovu vyrábět. Ukázalo se, že kvalitní věc přetrvá i sto let a v roce 1997 získaly tyto stavebnice ocenění: "Zlatou medaili rodičů".Nejmenší stavebnice má číslo 4 a obsahuje 55 dílků a 48 podrobných návodů na dveře, náhrobky, kostelík, křížek a tak dál. Další stavebnice již vznikaly jednoduše: K dané sadě existuje možnost dokoupit rozšiřující sadu, a tak rozmnožit počet svých dílků. Pokud byste rozšířili svoji stavebnici na číslo 34, obsahovala by úctyhodných 3878 kusů.Z jednoduchých kamenných puzzlů, které též nesly značku Anker, se dají dlouhé hodiny skládat podle zadaných obrysů nebo vlastní fantazie nejrůznější ploché útvary. Zkuste z dílků "Kolumbova vejce" (viz foto nahoře) sestavit tento obrys!