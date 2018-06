Vypadá líp než kdy dřív, říká o Locklearové exmanžel Sambora

"Vypadá líp než kdy dřív. Pořád je sexy," řekl časopisu People čtyřiapadesátiletý kytarista skupiny Bon Jovi Richie Sambora, který má s o dva roky mladší herečkou Locklearovou šestnáctiletou dceru Avu.

"Jsme teď lepší přátelé než dřív. Když spolu nevycházíte, ubližuje to dítěti. A to se dělo," prohlásil. Chvíli jim prý trvalo, než spolu dokázali normálně komunikovat a přejít své rozdílné názory kvůli dceři. Nakonec se to ale povedlo a nyní tráví společně Vánoce, Díkůvzdání a všechny narozeniny jako rodina.

Rocker, který nemá moc dobrou pověst vzhledem k problémům s alkoholem a drogami, své otcovské povinnosti nezanedbával.

"Když se narodila, chystal jsem zrovna sólové album, a když jste sám sobě šéfem, můžete si plánovat čas. Heather tehdy pracovala usilovně na Spin City, takže já byl ten, kdo v půlce noci vstával a přebaloval. Byl jsem táta," říká Sambora.

Richie Sambora, Heather Locklearová a jejich dcera Ava (říjen 2013)

Na svou dceru je nyní hrdý a v osobním životě je spokojenější než v pracovním, vzhledem k rozporům, které má se zpěvákem Jonem Bon Jovim.

Sambora s kapelou neodjel poslední turné. Spekulovalo se o tom, že to bylo kvůli závislosti, případně kvůli neshodám na honoráři. Důvodem je ale zřejmě osobní spor mezi zpěvákem a jeho dlouholetým kolegou, který se ovšem dosud nevyřešil.