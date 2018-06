Richardsovou trápí chování exmanžela

Žádost o rozvod podala čtyřiatřicetiletá diva po třech letech manželství sama. V té době byla teprve v sedmém měsíci těhotenství.

Dodnes hodnotí rozchod s manželem jako nejtvrdší rozhodnutí svého života.

Zpočátku dokonce odmítala Charlieho pustit k porodu a chtěla s ním zpřetrhat veškeré osobní kontakty. "Nikdy, ani za milion let, by mě nenapadlo, že bych mohla dopadnout tak, jak jsem dopadla," prohlásila Denise pro US Weekly.

Přestože je zdrcená a zklamaná, kvůli dětem hodlá snést víc, než si kdy dokázala připustit.

Proto také na svátek otců o třetí červnové neděli strávila se synem Samem nějaký čas v Charlieho společnosti.